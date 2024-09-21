Тверь, 21 сентября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Пассажиров вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области эвакуировали, сообщили 21 сентября в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Сегодня, 21 сентября, в 2:42 мск в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала», — сообщили в пресс-службе.

Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет.

Отмечается, что альтернативным маршрутом отправлен пассажирский поезд № 63 «Москва — Псков». Он идёт с задержкой около двух часов. Кроме того, на час задерживается пассажирский поезд № 87 «Санкт-Петербург — Смоленск». По укороченному маршруту до станции Западная Двина и обратно следуют пригородные поезда № 6801, 6802 сообщением «Ржев — Русаново».

В пресс-службе отметили, что железнодорожники предпринимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Тверской области Игорь Руденя рано утром написал в Telegram о том, что российские силы противовоздушной обороны сбили в регионе несколько дрнов.

Министерство обороны России утром сообщило, что над Тверской областью за ночь сбиты три беспилотника. Всего над территорией России за ночь был сбит 101 украинский дрон.