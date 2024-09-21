Москва, 21 сентября, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Россия совместно с партнёрами мировому большинству продолжит прикладывать усилия для отстаивания многополярного устройства мира. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу грядущего Саммита будущего в Нью-Йорке, опубликованном 21 сентября на сайте российского внешнеполитического ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Захарова напомнила, что Саммит будущего состоится в Нью-Йорке с 22 по 23 сентября перед 79-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат уточнила, что на мероприятии будут обсуждать предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по укреплению системы многостороннего сотрудничества, включая вопросы реформирования всемирной организации.

По её словам, в первый день намечено принять итоговый документ саммита — «Пакт будущего» и приложения к нему — «Глобальный цифровой договор» и «Декларацию о будущих поколениях».

«Россия, будучи государством — основателем ООН и ответственным членом международного сообщества, вместе с партнёрами по мировому большинству продолжит усилия по отстаиванию многополярного мироустройства», — заявила Захарова.

Она уточнила, что российская сторона последовательно считает необходимым адаптировать ООН к современным реалиям, при этом основной чертой последних является становление многополярного устройства мира.

«Вместе с тем принципиально важно, чтобы преобразования действительно были направлены на повышение эффективности и авторитета организации. Необходимо работать в пользу восстановления центральной координирующей роли ООН в мировых делах, которая пошатнулась вследствие попыток коллективного Запада заставить ее плясать под свою дудку», — пояснила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетом председательства России в БРИКС является формирование справедливого многополярного мира, основанного на чётких и обязательных для всех правовых нормах.

Перед этим, 18 сентября, глава государства отметил, что участие общественности крайне важно для процессов построения многополярного, справедливого и подлинно свободного мира. Путин также добавил, что Россия сегодня делает всё возможное для формирования нового, прогрессивного мирового пространства.

Докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров 13 сентября в беседе с ИА Регнум отметил, что Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур снова публично обозначил государственную приверженность концепции многополярного мира.