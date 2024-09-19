Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Приоритетом председательства России в БРИКС является формирование справедливого многополярного мира, который основан на чётких и обязательных для всех правовых нормах. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина, направленном участникам, гостям и организаторам IX Юридического форума стран БРИКС, которое было опубликовано 19 сентября на сайте Кремля.

РИА Новости/Валерий Шарифулин

Глава государства отметил, что прямое неформальное общение учёных-правоведов и практикующих юристов из стран БРИКС всё более востребовано, особенно с учётом расширения этого межгосударственного объединения.

«Тема нынешнего форума — «Право на страже справедливого мира» — в полной мере созвучна приоритетам российского председательства в БРИКС и, несомненно, отвечает общему настрою стран-участниц добиваться формирования по-настоящему демократического многополярного миропорядка, основывающегося на чётких и обязательных для всех правовых нормах», — говорится в приветствии.

Президент РФ также уточнил, что в повестке дня мероприятия будет широкий круг вопросов международного правосудия, юридического образования и науки, правового измерения торговых и инвестиционных обменов, интеллектуальной собственности, механизмов урегулирования трансграничных коммерческих споров и защиты законных интересов граждан в различных сферах.

Путин также выразил уверенность в том, что дискуссии на форуме будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства стран БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября Путин заявил о важности формирования прогрессивного мирового пространства. Российский лидер также счёл актуальной активную работу по построению многополярного, справедливого и подлинно свободного мира.

Путин 12 сентября заявил, что 34 страны пожелали в том или ином формате присоединиться к работе БРИКС. Глава государства уточнил, что модальности присоединения будут обсуждаться на саммите организации в Казани в октябре

Россия председательствует в БРИКС с 2024 года. В текущем году в объединение вошли ещё пять стран: ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Иран и Эфиопия. С учётом России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в БРИКС теперь входит 10 государств.