Путин подчеркнул важность формирования прогрессивного мирового пространства
Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Формирование прогрессивного мирового пространство является сегодня очень важной задачей, заявил 18 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании IV Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.
Глава государства отметил рост авторитета форума. Голос участинков мероприятия слышат, с ним считаются правительства разных стран. Крупнейшие международные организации принимают рекомендации участников Евразийского женского форума, заявил российский лидер.
«Повторю: такое участие, активная работа крайне важны для процессов построения многополярного, справедливого и подлинно свободного мира. Все мы разделяем эти идеи и делаем всё возможное для формирования нового, прогрессивного мирового пространства», — заявил Путин.
Он добавил, что тема доверия и глобального сотрудничества стала для участников форума объединяющим фактором. Президент России подчеркнул, что человечество может решать трудные социальные проблемы только на основе доверия, открытости, взаимопонимания и контактов в самых разных областях.
Президент передал участникам форума привет из Бразилии, сообщив, что провёл встречу с президентом республики Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Евразийский женский форум в этом году проходит в четвёртый раз. Он открылся сегодня и продлится до 20 сентября. Площадка предоставляет возможность для диалога женщин-лидеров со всех континентов.
Накануне, 17 сентября, в Россию для участия в форуме прибыла глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи. По дороге в Санкт-Петербург она встретилась в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министр пожелал коллеге плодотворной и насыщенной поездки в Санкт-Петербург.
На полях форума председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России нужно на законодательном уровне запретить движение чайлдфри, выступающее за отказ от рождения детей.