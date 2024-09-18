Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Формирование прогрессивного мирового пространство является сегодня очень важной задачей, заявил 18 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании IV Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

РИА Новости/Валерий Шарифулин/POOL

Глава государства отметил рост авторитета форума. Голос участинков мероприятия слышат, с ним считаются правительства разных стран. Крупнейшие международные организации принимают рекомендации участников Евразийского женского форума, заявил российский лидер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916964" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин выступает на пленарном заседании четвёртого Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

«Повторю: такое участие, активная работа крайне важны для процессов построения многополярного, справедливого и подлинно свободного мира. Все мы разделяем эти идеи и делаем всё возможное для формирования нового, прогрессивного мирового пространства», — заявил Путин.

Он добавил, что тема доверия и глобального сотрудничества стала для участников форума объединяющим фактором. Президент России подчеркнул, что человечество может решать трудные социальные проблемы только на основе доверия, открытости, взаимопонимания и контактов в самых разных областях.

Президент передал участникам форума привет из Бразилии, сообщив, что провёл встречу с президентом республики Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Евразийский женский форум в этом году проходит в четвёртый раз. Он открылся сегодня и продлится до 20 сентября. Площадка предоставляет возможность для диалога женщин-лидеров со всех континентов.

Накануне, 17 сентября, в Россию для участия в форуме прибыла глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи. По дороге в Санкт-Петербург она встретилась в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министр пожелал коллеге плодотворной и насыщенной поездки в Санкт-Петербург.

На полях форума председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России нужно на законодательном уровне запретить движение чайлдфри, выступающее за отказ от рождения детей.