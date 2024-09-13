Санкт-Петербург, 13 сентября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. В ходе десятого Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур президент России Владимир Путин вновь публично обозначил государственную приверженность концепции многополярного мира, заявил ИА Регнум докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур

Речь об этом, пояснил он, шла в контексте развития мировых культур и сферы искусства, которая подвергается в последнее время растущему политическому давлению.

«Выбранная президентом проблематика выступления достаточно точно отражает современный общемировой кризис, связанный не только с поиском альтернатив идеям глобализма, но даже в большей степени с попытками активного влияния политической конъюнктуры на культурное развитие тех или иных обществ», — сказал он.

Если отталкиваться от вопроса, который зафиксирован в названии юбилейного форума — суверенитет или глобализм, добавил эксперт, то Владимир Путин делает выбор в пользу суверенитета. По мнению Майорова, проблема в том, что глобализация как совокупность идей была дискредитирована сначала в политическом пространстве таких стран, как США, а затем и на международном уровне, от чего пострадали такие институты, как ООН.

Политическая повестка, подчеркнул он, стала активным образом проникать в том числе в культурную сферу различных стран, что, в свою очередь, инициировало дискуссии о сохранении самобытности, общественных устоев и собственных цивилизационных путей в широком смысле слова.

«Именно поэтому президент России в своём выступлении говорил о том, что суверенные национальные государства, к которым относится и Россия, фактически были вынуждены развернуть государственную политику по защите и сохранению собственного социально-культурного пространства: от традиционных ценностей до свободы вероисповедания», — пояснил Майоров.

Такой подход, считает он, является адекватным ответом на актуальные мировые тренды, в рамках которых всё агрессивнее воспринимается отклонение от мейнстрима как в социально-политической сфере, так и в культуре и искусстве.

«В этом смысле ключевой задачей международного форума объединённых культур, который даже в своём обновленном в 2023 году названии отражает ориентацию на глобальный межкультурный диалог равноправных акторов, становится выработка единого ответа на современные мировые вызовы при принципиальном сохранении культурного многообразия», — сказал эксперт.

Политолог добавил, что речь идёт о вызовах не только в сфере культуры, но и в сфере политики, а также в вопросах определения путей национального развития в целом, где упомянутое искусство всегда играло и продолжает играть крайне значимую роль. И Россия, подчеркнул он, в том числе благодаря публичной позиции и персональным усилиям Путина, становится одним из ключевых лидеров той части мира, которая готова развивать в хорошем смысле сложное, многогранное диалоговое пространство, где народы видят друг в друге равных участников, а не пытаются выстроить жёсткую международную иерархию, в которой одни будут бескомпромиссно доминировать над другими.