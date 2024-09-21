Москва, 21 сентября, 2024, 09:22 — ИА Регнум. В октябре в России проиндексируют пенсии военнослужащим. Об этом 21 сентября сообщила депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Ближайшая индексация — это индексация пенсий военнослужащим, пенсионерам так называемых силовых структур», ― уточнила в беседе с Lenta.ru парламентарий.

По её словам, она произойдёт 1 октября текущего года. Пенсии увеличатся на 5,1% ― это в среднем 600-650 рублей. После индексации средняя пенсия для военнослужащих составит порядка 42 тысяч рублей, добавила Бессараб.

Как сообщало ИА Регнум, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский сообщил, что с 1 октября военным пенсионерам и приравненным к ним категориям повысят пенсии. Он пояснил, что повышение произойдёт из-за роста понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащего. В среднем с учётом прибавки военные пенсионеры будут получать более 41,5 тыс. рублей в месяц. Повышение коснется более 2,7 млн россиян.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) 20 сентября сообщил, что до конца текущего года в Государственную думу на рассмотрение внесут законопроект о ежегодной выплате россиянам 13-й пенсии. По его словам, предлагаемые выплаты рассматриваются как материальная помощь для наименее защищённых слоёв населения, доходы которых не успевают за темпами роста цен в условиях повышенной инфляции.

Президент России Владимир Путин 9 августа подписал закон о повышении пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы, кроме инвалидов с детства. С 1 января 2025 года указанные категории начнут получать надбавку 1200 рублей. Выплаты будут ежегодно индексироваться.