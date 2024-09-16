Москва, 16 сентября, 2024, 05:22 — ИА Регнум. С 1 октября военным пенсионерам и приравненным к ним категориям повысят пенсии. Об этом доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал агентству «Прайм».

Иван Шилов ИА Регнум

Одним из факторов для повышения пенсии является индексация. Прогнозный параметр индексации ранее составлял около 4,5 процента.

По словам Гиринского, актуальный уровень даже несколько выше и составляет 5,1 процента.

«Повышение пенсий произойдёт из-за роста понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащего», — добавил эксперт.

В среднем с учётом прибавки военные пенсионеры будут получать более 41,5 тыс. рублей в месяц. Повышение коснется более 2,7 миллиона россиян.

Как сообщало ИА Регнум, в Госсовете обсуждают возможность поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Такая мера позволит им ежегодно копить баллы. На данный момент работающие пенсионеры получают не более трёх баллов в год, независимо от суммы страховых взносов. Теперь же обсуждается повышение этого лимита до десяти баллов ежегодно.

Отмечается, что новшество обсуждается в рамках нацпроекта «Кадры», который рассчитан до 2030 года.

На портале «Госуслуг» стал доступен сервис продления выплаты пенсии. Пенсионерам, живущим за границей, теперь не нужно посещать Социальный фонд или российское посольства для подтверждения личности.

Мошенники активизировались в отношении пенсионеров, рассылая им сообщения с фишинговыми ссылками. Пожилых людей обманывают обязательным переводом пенсий в цифровые рубли, сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.