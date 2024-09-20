Москва, 20 сентября, 2024, 04:09 — ИА Регнум. До конца текущего года в Государственную думу России на рассмотрение внесут законопроект о ежегодной выплате россиянам 13-й пенсии. Об этом 20 сентября сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии не теряет своей актуальности, а напротив — становится ещё более востребованным», — указал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Чернышова, первая версия законопроекта не получила поддержки. Повторно внести его на рассмотрение планируется до конца 2024 года после доработки документа с учётом замечаний.

Вице-спикер Госдумы отметил, что предлагаемые выплаты рассматриваются как материальная помощь для наименее защищённых слоёв населения, доходы которых не успевают за темпами роста цен в условиях повышенной инфляции.

Как сообщало ИА Регнум, в Госсовете обсуждают возможность поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. На данный момент работающие пенсионеры получают не более трёх баллов в год вне зависимости от суммы страховых взносов. Теперь же обсуждается повышение этого лимита до десяти баллов ежегодно. Нововведение обсуждается в рамках национального проекта «Кадры», который рассчитан до 2030 года.

9 августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы, кроме инвалидов с детства. С 1 января 2025 года указанные категории начнут получать надбавку 1200 рублей. Выплаты будут ежегодно индексироваться.