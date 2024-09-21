Ряд чиновников в США и Европе выступили против принятия Украины в НАТО
WP: несколько чиновников в США и Европе выступили против принятия Украины в НАТО
Вашингтон, 21 сентября, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Ряд должностных лиц и аналитиков в США и странах Европы полагают, что Западу следует пересмотреть планы по принятию Украины в состав НАТО, сообщила 20 сентября газета The Washington Post (WP) со ссылкой на мнение этих экспертов.
Кроме того, они считают, что необходимо предложить России ослабление санкций и заставить Киев отказаться от претензий на некоторые территории. Опрошенные журналистами специалисты и чиновники опасаются, что иначе возрастает риск глобального конфликта.
В статье отмечается, что США пока не сформировали свою долгосрочную стратегию по России. Часть американских и европейских политиков при этом призывают Запад уважать позицию Москвы, для которой Украина является одним из ключевых факторов безопасности.
Вместе с тем, как отмечают авторы публикации, даже те, кто указывал на необходимость диалога с РФ и прекращения украинского конфликта, говорят, что новой холодной войны и долгого противостояния не избежать. Некоторые из опрошенных допускают, что Запад должен быть готов к прямой военной конфронтации с Россией.
Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров пришли к тому, что необходимо немедленно прекратить украинский конфликт.
Власти РФ неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.
20 сентября член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия не будет вести переговоры об урегулировании украинского конфликта с учётом требований киевского режима. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже обозначил условия.