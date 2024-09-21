Вашингтон, 21 сентября, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Ряд должностных лиц и аналитиков в США и странах Европы полагают, что Западу следует пересмотреть планы по принятию Украины в состав НАТО, сообщила 20 сентября газета The Washington Post (WP) со ссылкой на мнение этих экспертов.

Иван Шилов ИА Регнум Украина,НАТО

Кроме того, они считают, что необходимо предложить России ослабление санкций и заставить Киев отказаться от претензий на некоторые территории. Опрошенные журналистами специалисты и чиновники опасаются, что иначе возрастает риск глобального конфликта.

В статье отмечается, что США пока не сформировали свою долгосрочную стратегию по России. Часть американских и европейских политиков при этом призывают Запад уважать позицию Москвы, для которой Украина является одним из ключевых факторов безопасности.

Вместе с тем, как отмечают авторы публикации, даже те, кто указывал на необходимость диалога с РФ и прекращения украинского конфликта, говорят, что новой холодной войны и долгого противостояния не избежать. Некоторые из опрошенных допускают, что Запад должен быть готов к прямой военной конфронтации с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров пришли к тому, что необходимо немедленно прекратить украинский конфликт.

Власти РФ неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.

20 сентября член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия не будет вести переговоры об урегулировании украинского конфликта с учётом требований киевского режима. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже обозначил условия.