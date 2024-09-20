Москва, 20 сентября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Предложение Польши передать Крым под мандат Организации Объединенных Наций (ООН) является абсурдным. Об этом 20 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Julkinen Кремль

«Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то», — подчеркнул спикер Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Польши Радослав Сикорский поднял вопрос об изменении статуса Крыма 19 сентября на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 в Киеве. Он заявил, что на полуострове через 20 лет нужно ещё раз провести референдум и разрешить голосовать только тем, кого признают «законным» местным жителем.

В тот же день специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш назвала подобное предложение неуместным, так как данная мера неприменима в отношении полуострова. Она напомнила, что внутри Советского Союза Крым находился в составе РСФСР и его передали Украинской ССР, не имея законных оснований. В 2014 году жители полуострова не захотели оставаться в составе Украины из-за госпереворота и на референдуме проголосовали за возвращение в Россию в соответствии с правовыми рамками.

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов назвал предложение Сикорского абсолютно невежественным. Он рекомендовал министру учить историю и вспомнить, как неоднократно кроили Польшу. Россия может в ответ инициировать передачу этой республики под управление ООН, добавил политик.

Президент России Владимир Путин в феврале назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России. На территории полуострова находятся великие святыни российского народа, уникальные памятники археологии и культуры, отметил глава государства.