Вашингтон, 20 сентября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис заявила, что застрелит любого, кто вторгнется в её дом, и затем громко рассмеялась. Это произошло на американском телешоу телеведущей Опры Уинфри вечером 19 сентября в рамках предвыборного мероприятия.

В ходе телепередачи была затронута проблема частых инцидентов со стрельбой в образовательных учреждениях, которые привели к многочисленным жертвам. Об одном из таких случаев со слезами на глазах рассказали прибывшие на шоу женщины. Они выразили соболезнования пострадавшим и призвали к принятию мер в области регулирования оборота и владения оружием в США. При этом сама вице-президент ранее неоднократно публично заявляла, что владеет огнестрельным оружием.

«Что нам нужно, так это прежде всего здравый смысл.» — ответила вице-президент.

Далее Харрис в очередной раз подтвердила, что и у неё, и у её коллег есть собственное огнестрельное оружие.

«Если кто-то вломится в мой дом, он будет застрелен.», — сказала Харрис и рассмеялась.

«Наверное, мне не следовало этого говорить. Мои сотрудники разберутся с этим позже», — добавила она.

Ранее сообщалось, что её команда рекомендовала ей давать поменьше интервью в рамках предвыборной компании. Так, с начала предвыборной гонки Харрис дала втрое меньше интервью, чем её оппонент от республиканской партии экс-президент Дональд Трамп.

Выборы президента США состоятся уже 5 ноября.

Как передавало ИА Регнум, Харрис опережает Трампа по уровню поддержки среди избирателей, согласно опросу Fox News. У неё 50% против 48%.

13 июля на Трампа было совершено покушение в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. При этом он получил ранение в ухо. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники службы безопасности.