Вашингтон, 20 сентября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демпартии Камала Харрис из-за возможного синдрома самозванца может стать обладательницей исторического антирекорда по количеству интервью среди кандидатов в президенты. Об этом 19 сентября написала американская газета New York Post.

ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС Кандидат на пост президента США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис

По информации издания, на сегодняшний день «тревожная» Хариис дала в три раза меньше интервью, чем её оппонент на предстоящих выборах экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп, что привело к падению её популярности у американских избирателей.

По словам психиатра Кэрол Либерман, штаб кандидата от демократов ограничивает её общение с журналистами из-за того, что у Харрис наблюдается повышенная тревожность в ходе ответов на вопросы. Эксперт предположила, что это может быть связано с синдром самозванца из-за сомнений в собственной квалификации для поста главы Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Харрис заявила, что застрелит каждого, кто решит ворваться в её дом. Вице-президент США добавила, что у неё нет планов ограничить право американцев на владение огнестрельным оружием, гарантированное второй поправкой к Конституции США.

Харрис 3 сентября выразила уверенность в том, что предвыборная гонка в США будет оставаться напряжённой до самого конца. Она признала, что существующая сегодня ситуация вполне может поменяться за оставшиеся два месяца до выборов в ноябре.