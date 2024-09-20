Санкт-Петербург, 20 сентября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Конфликт на Украине стал прямым результатом антироссийской политики Запада. Об этом в ходе выступления на IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге 20 сентября заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой

Она подчеркнула, что западные страны систематически нарушали законные интересы безопасности России на протяжении последних десятилетий.

«Кризис на Украине, один из геополитических кризисов, с которым мир столкнулся сейчас, ― это прямой результат антироссийской конфронтационной политики США и западных стран», ― отметила глава внешнеполитического ведомства.

Она также добавила, что Пхеньян убеждён в победе России в текущем конфликте. Цой Сон Хи считает, что это поможет обеспечить международную стабильность. Она также обвинила США в попытках усилить свою мировую гегемонию, что усугубляет кризис безопасности.

«Народ Корейской Народно-Демократической Республики выражает поддержку народу Российской Федерации в его оправданной борьбе. Мы убеждены, что российский народ одержит победу и обеспечит мир и стабильность», — заявила министр.

Как сообщало ИА Регнум, председатель КНДР Ким Чен Ын 19 августа, открывая переговоры с президентом России Владимиром Путиным, отметил роль Москвы в поддержании стратегического баланса в мире. Он также выразил полную поддержку и солидарность правительству, армии и народу России в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности.

Российский лидер, в свою очередь, заявил, что Россия ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что в использовании солдат из КНДР в ходе спецоперации на Украине нет никакой необходимости. По словам Путина, Россия не просила помощи КНДР в проведении СВО, а заключённый с республикой оборонительный договор не имеет отношения к украинскому конфликту.

Глава государства отметил, что украинский режим начал агрессию против Донецкой и Луганской Народных Республик до того, как они вошли в состав России. Также он назвал ожидаемой реакцию западных стран на мирные инициативы России по конфликту на Украине. По его словам, здравомыслящие политики на Западе задумаются об инициативах, если хотят прекращения конфликта на Украине.