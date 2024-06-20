Ханой, 20 июня, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Украинский режим начал агрессию против Донецкой и Луганской Народных Республик до того, как они вошли в состав России, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.

Михаил Соколов/ТАСС

«Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию ещё против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они входили в состав Российской Федерации», — сказал он.

Также он назвал ожидаемой реакцию западных стран на мирные инициативы России по конфликту на Украине. По его словам, здравомыслящие политики на Западе задумаются об инициативах, если хотят прекращения конфликта на Украине. Вместе с тем он выразил уверенность, что нигилизм в отношении мирных предложений Росси не будет длиться вечно.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский лидер назвал Донбасс и Новороссию историческими территориями России.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых в них референдумов. В этот день Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении в состав РФ. В перечень субъектов РФ в Конституции они официально вошли 6 октября 2022 года.

Поздравляя жителей новых регионов 30 октября 2023 года, президент отметил, что их пытались запугать и отнять у них судьбу, культуру, традиции, родной язык, но они мужественно выстояли.