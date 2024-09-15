Москва, 15 сентября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным оружием для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 15 сентября, проинформировал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения», — сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с этим российские войска нанесли поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотников, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 148 районах, уточнили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков докладывал, что российские военные в минувшие сутки нанесли удары по аэродромам и местам базирования катеров ВСУ.

ВС РФ за минувшую неделю с 7 по 13 сентября нанесли 39 групповых ударов по военной инфраструктуре и объектам на Украине, обеспечивавшим работу оборонных предприятий. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за этот период потеряли на всех направлениях спецоперации почти 17 тыс. бойцов.