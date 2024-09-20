Париж, 20 сентября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Резолюция Европарламента с призывом к снятию ограничений на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) западным оружием по территории России является безумием. Об этом 20 сентября заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Европарламент желает тотальной войны, в данном случае он следует позиции наиболее агрессивных натовских ястребов. Полное безумие, которое как никогда показывает, что ЕС по указке Вашингтона хочет войны, ни в малейшей степени не стремясь к миру», — написал он в соцсети Х.

По мнению политика, Франции нужно срочно выйти из Евросоюза и способствовать мирному урегулированию украинского конфликта.

Депутаты Европарламента 19 сентября проголосовали за отмену ограничений на удары западным оружием по территории РФ. Резолюции ЕП не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, но используются для продвижения различных политических позиций.

Как передавало ИА Регнум, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что принятая Европарламентом резолюция о снятии ограничений на удары вглубь территории России западным оружием может привести к третьей мировой войне. Депутат назвал это оголтелым и опасным популизмом, переходящим в шизофрению. Он также напомнил, что резолюции этого законодательного органа носят рекомендательный характер.

17 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами западного производства якобы не будет нарушением красных линий, приводящим к эскалации конфликта. Он также поддержал Великобританию и Францию, выступивших за снятие ограничений на удары по территории РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала заявление Столтенберга фразой: «слабоумие и отвага». Она отметила, что тут дело не в нарушении красных линий, а в здравом смысле.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий призывы о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории РФ, так как это вопрос о том, будут ли страны НАТО непосредственно участвовать в конфликте на Украине. Москва в этом случае примет решения в соответствии с возникшими угрозами, подчеркнул глава государства.