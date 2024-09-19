Москва, 19 сентября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Принятая Европейским парламентом (ЕП) резолюция о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь территории России западным оружием может привести к третьей мировой войне, заявил 19 сентября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

DAVID ILIFF Европейский парламент

«Принятая резолюция Европарламента подтверждает преемственность курса на агрессивную русофобию и направлена на разжигание третьей мировой войны, а также повышение риска ядерного конфликта», — написал он в Telegram-канале.

Слуцкий отметил, что это решение было принято на первой сессии Европарламента нового созыва. Депутатам следует узнать о позиции России по этому вопросу и возможных катастрофических последствиях, если они не хотят сделать из Европы театр глобального военного противостояния.

Слуцкий назвал решение Европарламента оголтелым и опасным популизмом, переходящим в шизофрению. Он также напомнил, что резолюции этого законодательного органа носят рекомендательный характер.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами западного производство якобы не будет нарушением красных линий, приводящим к эскалации конфликта. Он также поддержал Великобританию и Францию, выступивших за снятие ограничений на удары по территории РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала заявление Столтенберга фразой: «слабоумие и отвага». Она отметила, что тут дело не в нарушении красных линий, а в здравом смысле.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий призывы о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории РФ, так как это вопрос о том, будут ли страны Североатлантического альянса непосредственно участвовать в конфликте на Украине. Москва в этом случае примет решения в соответствии с возникшими угрозами, подчеркнул глава государства.