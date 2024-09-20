Курск, 20 сентября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Лётчики ВС России нанесли удар по 14 бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской и Сумской областях. Об этом 20 сентября сообщило Минобороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

В Курской области российские военные ударили по скоплениям украинской живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны в районах поселений Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кремяное, Кубаткин, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Мирный, Меловой, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Черкасская Конопелька.

В Сумской области ВКС России и ракетные войска нанесли удары по районам скопления и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 106-й бригад теробороны ВСУ у поселений Басовка, Беловоды, Глухов, Журавка, Кондратовка, Казачье, Катериновка, Могрица, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Руднево, Сумы, Шалыгино, Хотень и Ястребиное.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября российские подразделения отразили четыре попытки ВСУ прорваться через государственную границу в Курскую область. В боевых действиях украинская армия потеряла до 60 человек убитыми и ранеными, были уничтожены два танка, три боевые машины пехоты CV-90 шведского производства и другая военная техника. Совокупные потери ВСУ с момента нападения на курское приграничье составили более 15,3 тыс. бойцов.

19 сентября замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о тяжёлом положении украинских формирований на суджанском направлении в Курской области. По его словам, за день на направлении было уничтожено большое количество живой силы противника. При этом ВСУ также оказывали огневое воздействие, но у них нет ни одного места, где бойцы смогли продвинуться хотя бы на 100 м.