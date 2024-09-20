Москва, 20 сентября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Украинские формирования с момента начала нападения на приграничные районы Курской области потеряли в общей сложности более 15,3 тыс. бойцов. Об этом 20 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15 300 военнослужащих, 124 танка, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортёра, 780 боевых бронированных машин», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также украинские боевики за это время лишились 471 автомобиля, 115 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четырёх транспортно-заряжающих машин, 29 станций РЭБ, семи РЛС контрбатарейной борьбы, двух РЛС противовоздушной обороны и 15 единиц инженерной техники.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября экипаж российского вертолёта Ми-28НМ ракетами уничтожил личный состав и бронетехнику украинских боевиков в курском приграничье. После выполнения боевой задачи вертолётчики благополучно вернулись на площадку вылета.

Ранее в этот же день замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что армия России закрепилась в освобождённых населённых пунктах Дарьино и Николаево-Дарьино Курской области. По его словам, на этом участке фронта ситуацию контролируют российские военные.