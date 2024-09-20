ВСУ потеряли свыше 15,3 тыс. бойцов за время нападения на Курскую область
Москва, 20 сентября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Украинские формирования с момента начала нападения на приграничные районы Курской области потеряли в общей сложности более 15,3 тыс. бойцов. Об этом 20 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15 300 военнослужащих, 124 танка, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортёра, 780 боевых бронированных машин», — проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что также украинские боевики за это время лишились 471 автомобиля, 115 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четырёх транспортно-заряжающих машин, 29 станций РЭБ, семи РЛС контрбатарейной борьбы, двух РЛС противовоздушной обороны и 15 единиц инженерной техники.
Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября экипаж российского вертолёта Ми-28НМ ракетами уничтожил личный состав и бронетехнику украинских боевиков в курском приграничье. После выполнения боевой задачи вертолётчики благополучно вернулись на площадку вылета.
Ранее в этот же день замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что армия России закрепилась в освобождённых населённых пунктах Дарьино и Николаево-Дарьино Курской области. По его словам, на этом участке фронта ситуацию контролируют российские военные.