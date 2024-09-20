Москва, 20 сентября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Российские подразделения за последние сутки отразили четыре попытки ВСУ прорваться через государственную границу в Курскую область, сообщила 20 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Потери украинских войск составили до 60 боевиков убитыми и ранеными, два танка, в том числе немецкий Leopard, три шведские боевые машины пехоты CV-90, четыре бронемашины и инженерная машина разграждения. Всего за сутки противник потерял более 370 военных, 18 единиц бронетехники, шесть орудий артиллерии, миномёт, станцию РЭБ и семь автомобилей. Российские бойцы уничтожили одну понтонную переправу.

Всего ВСУ с начала атаки на Курскую область 6 августа потеряли более 15,3 тыс. бойцов, 124 танка, 929 единиц различной бронетехники, 471 автомобиль, 115 орудий артиллерии, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 29 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 15 единиц инженерной техники и установку разминирования УР-77.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее бойцы российской армии пресекли три попытки украинских военных пробиться в Курскую область. Противник атаковал в направлении Нового Пути, Малой Обуховки и Медвежьего. Потери ВСУ составили до 30 военных, четыре бронемашины и два автомобиля.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов 19 сентября сообщил, что российские бойцы закрепились в освобождённых ранее сёлах Дарьино и Николаево-Дарьино в Курской области. Он назвал контролируемой обстановку на месте.