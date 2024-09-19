Курск, 19 сентября, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Украинские формирования находятся в тяжёлом положении на суджанском направлении в Курской области. Об этом 19 сентября заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник действительно находится в очень тяжёлом состоянии и пытается хоть как-то закрепиться на участках, где он находится», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов отметил, что на суджанском направлении за день уничтожено большое количество живой силы ВСУ. При этом противник также оказывал огневое воздействие, но у него нет ни одного места, где он мог продвинуться хотя бы на 100 метров.

Он также рассказал, что ездил на правый фланг российских подразделений на курском направлении — около городов Рыльск и Льгов.

«Хочу отметить, что противник сегодня весь день пытался продавить на двух участках. Были сожжены несколько единиц техники, на которых он продвигался. Ну и уничтожено много противника», — сообщил Алаудинов.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября Алаудинов сообщил, что российские военные освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в курском приграничье. Он добавил, что армия России продолжает уничтожать личный состав и военную технику украинских формирований.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории. За время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли почти 15 тыс. военных.