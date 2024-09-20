Горловка, ДНР, 20 сентября, 2024, 08:42 — ИА Регнум. В городе Горловке (Донецкая Народная Республика) автоцистерна МЧС получила повреждение в результате атаки украинского дрона, сообщили 20 сентября в пресс-службе ведомства.

МЧС России

Из-за обстрела ночью в городе вспыхнул пожар. Тушить его отправились несколько пожарных расчётов. Спустя некоторое время в небе появились несколько беспилотников ВСУ.

«Личный состав укрылся. Повреждена пожарная автоцистерна», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября в городе Шебекино в Белгородской области ВСУ нанесли удар дроном по служебному автобусу. В результате шесть мирных жителей получили ранения.

В Тверской области в городе Торопце после падения обломков дрона ВСУ 13 человек попали в больницу. Кроме того, пострадали ещё 15 человек. Обломки беспилотников упали на жилые районы.