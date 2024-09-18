Тверь, 18 сентября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. После падения обломков украинского беспилотника в Тверской области 13 человек госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом 18 сентября заявил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По оперативным данным, в результате инцидента в Тверской области госпитализированы 13 человек в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объёме», — сказал он.

По словам Кузнецова, медики осматривают ещё 15 пострадавших в результате атаки дрона украинских боевиков. В пунктах временного размещения организовано дежурство врачей, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 сентября в городе Торопце Тверской области от падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Губернатор региона Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, на которой велись работы по локализации возгорания, для обеспечения безопасности.

Позднее в этот же день Руденя рассказал, что в результате атаки украинского беспилотника на Торопец никто не погиб и серьёзно не пострадал. Он уточнил, что в пострадавших от падения обломков беспилотника зданиях проведут ремонтные работы — как в соцучреждениях, так и в частном секторе.

Днём 18 сентября глава Тверской области рассказал, что вся инфраструктура Торопца работает и жители могут вернуться в город. По его словам, автобусы будут доставлять туда всех желающих вернуться в свои дома.