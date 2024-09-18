Белгород, 18 сентября, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Количество пострадавших при атаке беспилотника, запущенного украинскими военными, на автобус в городе Шебекино в Белгородской области увеличилось до шести. Об этом 18 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Скорая помощь

«По уточнённой информации, ранены шесть мирных жителей», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что две женщины самостоятельно обратились в Шебекинскую больницу и на станцию скорой медицинской помощи. Для лечения их переведут в городскую больницу №2 в Белгороде. Ранее сюда доставили четверых пострадавших при атаке дрона.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали служебный автобус в городе Шебекино. Одна из пострадавших женщин получила осколочные ранения рук, а вторая — осколочные ранения руки и стопы.

Гладков отметил, что бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу мужчину с контузией, ещё один пострадавший мужчина, получивший ссадины правого предплечья, вызвал бригаду скорой помощи самостоятельно.

14 сентября в Шебекинском городском округе возникло большое количество пожаров после удара Вооружённых сил Украины. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания украинского снаряда в дом погибла женщина.

При обстреле боевиками ранения получили четыре мирных жителя. Трёх из них ранило на участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда. Пострадавших доставили в городскую больницу.