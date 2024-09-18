Шебекино, Белгородская область, 18 сентября, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на служебный автобус в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом 18 сентября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«В городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. Ранены четыре мирных жителя», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области уточнил, что одна из пострадавших женщин получила осколочные ранения рук, а вторая — осколочные ранения руки и стопы, сейчас их доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.

Гладков отметил, что бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу мужчину с контузией, ещё один пострадавший мужчина, получивший ссадины правого предплечья, вызвал бригаду скорой помощи самостоятельно.

«После оказания первой медицинской помощи они будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября четыре мирных жителя получили ранения в результате удара украинских формирований по центру города Сватово в Луганской Народной Республике. Всех пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в центральную городскую больницу.

Ранее в этот же день в Кировском районе Донецка российские силовики перехватили FPV-дрон украинских боевиков с самодельным взрывным устройством. По данным управления ФСБ по Донецкой Народной Республике, с его помощью ВСУ пытались подорвать одно из дошкольных учреждений города.