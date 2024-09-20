Вашингтон, 20 сентября, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Израиль и палестинское движение ХАМАС не смогут согласовать сделку о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников до истечения срока полномочий президента США Джо Байдена. Об этом 19 сентября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум Байден, Палестина

«Высокопоставленные официальные лица США в частном порядке признают, что они не ожидают, что Израиль и ХАМАС достигнут соглашения до окончания срока полномочий президента Байдена», — говорится в материале.

Отмечается, что действующая американская администрация в течение последних нескольких месяцев активно продвигала свои инициативы по урегулированию на Ближнем Востоке, а официальные лица США неоднократно заявляли о скором заключении сделки между Израилем и ХАМАС.

По информации источника, переговоры затрудняются в связи с «несговорчивостью» ХАМАС по некоторым пунктам сделки. В то же время урегулирование конфликта существенно осложнилось на фоне недавней двухдневной атаки на движение «Хезболла» в Ливане.

Один из собеседников WSJ сообщил, что на данный момент стороны ближневосточного конфликта находятся в режиме ожидания президентских выборов США.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что сделка между Израилем и ХАМАС по сектору Газа согласована на 90%. По его словам, одним из важнейших вопросов, по которым обе стороны до сих пор не пришли к согласию, является присутствие израильских военных вдоль Филадельфийского коридора на границе между сектором Газа и Египтом. Также остаются разногласия относительно формата обмена удерживаемых ХАМАС заложников на палестинских заключённых.

5 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что позиция российской стороны по палестино-израильскому конфликту основана на идее создания двух государств. По его словам, РФ будет делать всё возможное для урегулирования ближневосточного кризиса.

18 сентября Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированную палестинскую территорию. В поддержку резолюции проголосовали представители 124 государств, 14 выступили против, 43 воздержались. Министерство иностранных дел России назвало этот документ важным шагом на пути двугосударственного решения конфликта на Ближнем Востоке.