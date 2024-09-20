В США не ожидают соглашения между Израилем и ХАМАС до конца срока Байдена
WSJ: Израиль и ХАМАС не смогут прийти к соглашению до конца срока Байдена
Вашингтон, 20 сентября, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Израиль и палестинское движение ХАМАС не смогут согласовать сделку о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников до истечения срока полномочий президента США Джо Байдена. Об этом 19 сентября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
«Высокопоставленные официальные лица США в частном порядке признают, что они не ожидают, что Израиль и ХАМАС достигнут соглашения до окончания срока полномочий президента Байдена», — говорится в материале.
Отмечается, что действующая американская администрация в течение последних нескольких месяцев активно продвигала свои инициативы по урегулированию на Ближнем Востоке, а официальные лица США неоднократно заявляли о скором заключении сделки между Израилем и ХАМАС.
По информации источника, переговоры затрудняются в связи с «несговорчивостью» ХАМАС по некоторым пунктам сделки. В то же время урегулирование конфликта существенно осложнилось на фоне недавней двухдневной атаки на движение «Хезболла» в Ливане.
Один из собеседников WSJ сообщил, что на данный момент стороны ближневосточного конфликта находятся в режиме ожидания президентских выборов США.
Как передавало ИА Регнум, 5 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что сделка между Израилем и ХАМАС по сектору Газа согласована на 90%. По его словам, одним из важнейших вопросов, по которым обе стороны до сих пор не пришли к согласию, является присутствие израильских военных вдоль Филадельфийского коридора на границе между сектором Газа и Египтом. Также остаются разногласия относительно формата обмена удерживаемых ХАМАС заложников на палестинских заключённых.
5 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что позиция российской стороны по палестино-израильскому конфликту основана на идее создания двух государств. По его словам, РФ будет делать всё возможное для урегулирования ближневосточного кризиса.
18 сентября Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированную палестинскую территорию. В поддержку резолюции проголосовали представители 124 государств, 14 выступили против, 43 воздержались. Министерство иностранных дел России назвало этот документ важным шагом на пути двугосударственного решения конфликта на Ближнем Востоке.