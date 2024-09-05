Владивосток, 5 сентября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Позиция России по конфликту Израиля и Палестины основана на идее создания двух государств и не является конъюнктурной. Об этом 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

«Кстати говоря, такую позицию разделяют очень многие люди в мире, в том числе, как ни странно, и в США. Но, к сожалению, этот вопрос не был решен, и именно он лежит в основе сегодняшнего обострения ситуации и противостояния», — сказал он.

Он подчеркнул, что Россия будет делать всё возможное для урегулирования тяжёлого и застарелого ближневосточного кризиса. Страна также старается урегулировать вопрос с освобождением заложников в Палестине и добивается в этом определённых результатов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа палестинское радикальное движение ХАМАС отказалось от предложения о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем из-за новых условий израильской стороны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что движение «упорствует в своем отказе» и не прислало представителя для участия в переговорах в Дохе.

Путин 13 августа заявил, что российская сторона делает всё для поддержки палестинского народа. Москва направила в Палестину около 700 т грузов различного характера, добавил глава государства.

Обстановка на Ближнем Востоке осложнилась после ракетной атаки Израиля, в результате которой 31 июля в Тегеране погиб лидер политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. В России осудили действия Израиля. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что убийство Хании провоцирует новое обострение ситуации на Ближнем Востоке.

1 августа глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Ирана Али Багери Кани осудили политическое убийство главы политбюро ХАМАС. Российский дипломат призвал все без исключения стороны, влияющие на ситуацию в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке, не допускать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации и повлечь за собой новые жертвы среди мирного населения.