Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея (ГА) Организации Объединённых Наций 18 сентября приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированную палестинскую территорию в соответствии с заключением суда ООН. Трансляцию заседания ведут на сайте организации.

Иван Шилов ИА Регнум

За принятие резолюция было 124 голоса, представители 14 государств проголосовали против, а 43 воздержались. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой, в отличие от резолюции Совбеза ООН.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября представитель РФ ООН Василий Небензя заявил о поддержке проекта резолюции, предписывающей Израилю покинуть оккупированные палестинские территории. Это необходимо, чтобы достичь окончательного разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Действия Тель-Авива подрывают международное право и нарушают базовые права палестинцев, которые живут в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, подчеркнул дипломат.

Президент России Владимир Путин 5 сентября отметил, что подчеркнул, что позиция Москвы по палестино-израильскому конфликту основана на идее создания двух государств и её поддерживают многие страны. РФ сделает всё возможное, чтобы содействовать урегулированию этого давнего кризиса.

Глава МИД России Сергей Лавров 17 июля обвинил Израиль в наращивании темпов строительства незаконных поселений, хотя это противоречит требованиям резолюции Совета Безопасности ООН. Он также отметил, что израильские военные не прекращают рейды на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, что приводит к агрессии палестинцев и жертвам с обеих сторон.