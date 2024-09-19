Москва, 19 сентября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН) по Палестине стало важным шагом к признанию незаконности действий Израиля. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Исходим из того, что принятие нынешней резолюции ГА ООН стало важным шагом к признанию международным сообществом незаконного характера действий Израиля», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что резолюция Генассамблеи ООН — очередной шаг на пути двугосударственного решения конфликта на Ближнем Востоке.

В то же время в ведомстве напомнили об отсутствии подобных значимых решений в защиту палестинского народа со стороны Совета Безопасности ООН, поскольку за последнее время Соединённые Штаты пять раз воспользовались правом вето в отношении проектов резолюций Совбеза, направленных на прекращение огня и принятие Палестины в полноправные члены ООН.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированную палестинскую территорию. В поддержку резолюции проголосовали представители 124 государств, 14 выступили против, 43 воздержались. Стоит отметить, что резолюции ГА ООН, в отличие от резолюций Совбеза ООН, не обладают юридически обязывающей силой.

По словам постоянного представителя России при всемирной организации Василия Небензи, поддержка резолюции ГА ООН по Палестине необходима для достижения окончательного разрешения конфликта на Ближнем Востоке.

5 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что позиция российской стороны по палестино-израильскому конфликту основана на идее создания двух государств. По его словам, РФ будет делать всё возможное для урегулирования ближневосточного кризиса.