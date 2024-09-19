Москва, 19 сентября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Призывы Европарламента разрешить Киеву наносить удары западным оружием по российской территории ведут к мировой ядерной войне. Об этом 19 сентября заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее на пленарной сессии в Страсбурге большинство депутатов ЕП проголосовали за снятие с Украины ограничений на удары по военным объектам в глубине России.

«Россия даст жёсткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счёт. Государственная Дума настаивает на этом», — написал он в Telegram-канале.

Политик призвал европейских депутатов подумать, хотят ли они прихода войны в собственные дома.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберга заявил, что разрешение киевскому режиму бить натовскими дальнобойными ракетами вглубь России якобы не станет «красной чертой», за которой последует эскалация конфликта. Он также отметил, что поддерживает такие страны, как Великобритания и Франция, которые выступают за разрешение украинским формированиям бить дальнобойными ракетами по РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на следующий день отметил, что слова генсека НАТО показывают недальновидность руководства альянса и являются провокационными.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий обсуждения Запада о якобы разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь российской территории. Глава государства уточнил, что тут речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте на Украине против России. Он подчеркнул, что Москва в этом случае будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.