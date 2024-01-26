Киев, 26 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Около 10 млн жителей Украины стали беженцами, сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Грандиво время визита на Украину в интервью NHK.

Riccardo Antimiani/Global Look Press

«По состоянию на этот месяц около 6,3 млн человек покинули Украину, около 3,7 млн человек покинули свои дома, а около 10 млн человек, или около четверти населения страны стали беженцами», — заявил Гранди.

В интервью он добавил, что не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства.

Кроме того, Верховный комиссар отметил, что интерес к Украине снижается на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и палестиечким движением ХАМАС в секторе Газа на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года власти Дании пообещали с наступлением мира выслать украинских беженцев домой. При этом, по результатам проведённого Копенгагенским университетом опроса, почти половина беженцев с Украины хочет остаться в Дании после завершения конфликта. О своём нежелании возвращаться на Украину заявили 49,5% беженцев. Всего с начала конфликта в Данию приехали около 40 тысяч граждан Украины.

Власти Польши заявили в январе 2024 года о планах урезать помощь украинским беженцам. Польские чиновники отметили, если украинские беженцы уезжают домой на праздники или в отпуск, то, следовательно, им не нужна защита. При этом в центре для беженцев считают, что долгосрочную финансовую помощь от властей должны получать только больные, иждивенцы и инвалиды, и в основном с востока Украины.

Помимо этого, в январе немецкая оппозиция потребовала отправить украинских беженцев на родину.