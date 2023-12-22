Киев, 22 декабря, 2023, 22:22 — ИА Регнум. В начале 2024 года украинские депутаты Верховной рада представят законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщило украинское издание «Страна. ua», со ссылкой на представителя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко.

«В январе будет представлен законопроект о мобилизации мужчин за границей», — приводит слова источника издание.

Предусматривается, что граждан Украины за границей обяжут проходить те же мобилизационные процедуры и получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные. Если гражданин не вернётся в военкомат на территории Украины после получения повестки, то это будет считаться нарушением закона с соответствующими последствиями.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря депутат бундестага Йоханн Вадефул призвал украинских беженцев вернуться в свою страну для службы в ВСУ. Немецкий парламентарий придерживается такого же мнения, как и украинский министр обороны Рустем Умеров, ранее призвавший украинцев возвращаться.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря сообщил на расширенном заседании коллегии ведомства о проведении киевским режимом десятой волны мобилизации. К службе в ряды ВСУ призываются в том числе ограниченно годные граждане, заявил он.

Полная мобилизация на Украине и поставки западного вооружения не изменили ситуацию на фронте и не смогут этого сделать в дальнейшем, подчеркнул Шойгу.