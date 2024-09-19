Париж, 19 сентября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Крупнейшая французская ассоциация по защите детей «Фонд детства» присоединилась к судебному иску против создателя соцсети Telegram Павла Дурова, сообщило издание Le Parisien 19 сентября.

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Durov

«Ассоциация, основанная супругой бывшего французского президента Валери Жискар д’Эстена, становится гражданской стороной в судебном расследовании против Дурова», — отметили в издании со ссылкой на главу НКО Жоэль Сикамуа.

Она сказала, что в настоящее время существует острая необходимость более строгого регулирования всех цифровых платформ, и указала, что Франция — пятая в мире страна по объёму криминального контента с изображениями детей.

«Мы не можем смириться с тем, что Telegram позволяет процветать детскому криминальному контенту в своей системе обмена сообщениями и что его основатель Павел Дуров отказывается сотрудничать с системой правосудия», — добавила Сикамуа.

Также она отметила, что отказ Павла Дурова от сотрудничества с французскими властями по сути является сигналом преступным сетям о том, что в Telegram они находятся под защитой. Тем не менее она не стала утверждать, что данный мессенджер способствует или способствовал расширению преступной сети.

Как сообщало ИА Регнум, Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. 28 августа прокуратура предъявила основателю Telegram обвинения в 10 уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Среди обвинений распространение изображения несовершеннолетнего, которое носит порнографический характер.

По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. Предпринимателю запретили покидать страну в течение шести месяцев, а залог, который он обязан внести, разделён на несколько частей.

В своём первом после задержания заявлении Павел Дуров призвал страны, у которых появились претензии к интернет-платформе, подавать судебный иск против самого сервиса, а не преследовать главу платформы.