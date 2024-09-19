Суд по иску о банкротстве Блиновского отложили
Заседание по делу Блиновского перенесли до установления его местонахождения
Ярославль, 19 сентября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Судебное заседание по банкротству супруга обвиняемой в неуплате налогов «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея Блиновского перенесли. На заседание в Арбитражном суде Ярославской области, где 19 сентября рассматривали его ходатайство, фигурант не явился.
Судья Виктория Белякова сообщила, что его местонахождения неизвестно.
«По информации УМВД России по Ярославской области <…> Блиновский находится в розыске как скрывшийся от органов СК. Уголовное дело приостановлено 6 июня 2024 года. На данный момент о нём сведений нет», — заявила судья.
Представитель Блиновского утверждает, что бизнесмен продолжает служить по контракту. Информацию о задержании и этапировании из воинской части он назвал недостоверной. При этом достоверных сведений о том, где может находиться Блиновский, он не предоставил.
В итоге заседание отложили до 17 октября.
Заявление о признании Блиновского банкротом поступило в суд 26 июня. Кредитором выступает ПАО «Сбербанк России», сумма требований превышает 7,5 млн руб.
Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест. Её обвиняют в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путём. По версии следствия, блогер и её супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей.
В конце июня адвокат блогерши сообщила, что уголовное дело в отношении мужа Блиновской выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону специальной военной операции.
Министерство внутренних дел России 28 июня объявило в розыск Блиновского по статье Уголовного кодекса. По данным источника, муж основательницы «Марафона желаний» не является к следствию для ознакомления с материалами дела. Это, как сообщил источник, стало причиной для объявления мужчины в розыск.
Сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что Блиновского перевели в штурмовое подразделение, он принимает участие в боях под Красногоровкой. Ещё в апреле сообщалось, что Блиновский подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону спецоперации.
В конце мая сообщалось, что Блиновский покинул воинскую часть в Донецке, где принимал участие в работе по снабжению беспилотниками.