Ярославль, 19 сентября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Судебное заседание по банкротству супруга обвиняемой в неуплате налогов «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея Блиновского перенесли. На заседание в Арбитражном суде Ярославской области, где 19 сентября рассматривали его ходатайство, фигурант не явился.

соцсети Алексея Блиновского

Судья Виктория Белякова сообщила, что его местонахождения неизвестно.

«По информации УМВД России по Ярославской области <…> Блиновский находится в розыске как скрывшийся от органов СК. Уголовное дело приостановлено 6 июня 2024 года. На данный момент о нём сведений нет», — заявила судья.

Представитель Блиновского утверждает, что бизнесмен продолжает служить по контракту. Информацию о задержании и этапировании из воинской части он назвал недостоверной. При этом достоверных сведений о том, где может находиться Блиновский, он не предоставил.

В итоге заседание отложили до 17 октября.

Заявление о признании Блиновского банкротом поступило в суд 26 июня. Кредитором выступает ПАО «Сбербанк России», сумма требований превышает 7,5 млн руб.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест. Её обвиняют в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путём. По версии следствия, блогер и её супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей.

В конце июня адвокат блогерши сообщила, что уголовное дело в отношении мужа Блиновской выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону специальной военной операции.

Министерство внутренних дел России 28 июня объявило в розыск Блиновского по статье Уголовного кодекса. По данным источника, муж основательницы «Марафона желаний» не является к следствию для ознакомления с материалами дела. Это, как сообщил источник, стало причиной для объявления мужчины в розыск.

Сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что Блиновского перевели в штурмовое подразделение, он принимает участие в боях под Красногоровкой. Ещё в апреле сообщалось, что Блиновский подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону спецоперации.

В конце мая сообщалось, что Блиновский покинул воинскую часть в Донецке, где принимал участие в работе по снабжению беспилотниками.