Москва, 19 сентября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Правительство России направит более 900 млн рублей в регионы для оказания помощи аграриям, чьи посадки пострадали от весенних заморозков в текущем году. Об этом 19 сентября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Правительством подготовлен пакет необходимых распоряжений, чтобы компенсировать ущерб аграриям. Направим субсидии девяти регионам страны, всего дополнительное финансирование составит свыше 900 млн рублей», — заявил премьер-министр.

По его словам, выделенные средства помогут поддержать свыше 160 сельхозпроизводителей. Сильнее всего заморозки ударили по садам и ягодникам в средней полосе России, Поволжье и некоторых других субъектах, добавил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум 16 августа, за время возвратных заморозков в России погибло более 1,1 млн га посевов. Однако оперативная работа аграриев позволила пересеять большую их часть, отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

В начале августа вице-премьер России Дмитрий Патрушев отметил, что, несмотря на ухудшение погодных условий во время весенних полевых работ, ситуация в АПК остаётся штатной.

В мае глава Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба заявила, что заморозки привели к гибели посевов на территории около 830 тыс. гектаров. В общем масштабе это около 1% от всей площади.

Погода в целом ряде регионов России в первой декаде мая была характерна для начала апреля. Заморозки до 0…–3 °С ударили в ночь с 4 на 5 мая. В центре европейской части России, в Поволжье, на Урале, в Приморском федеральном округе температура воздуха оказалась на 4–6 градусов ниже нормальных значений.