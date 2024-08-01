Саратов, 1 августа, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки в Саратовскую область провёл совещание, на котором были затронуты вопросы стабильного функционирования агропромышленного комплекса (АПК) РФ, сообщила пресс-служба правительства.

Правительство РФ

Зампредседателя правительства отметил положительную динамику отечественного АПК в 2024 году. Также он подчеркнул, что, несмотря на ухудшение погодных условий во время весенних полевых работ, ситуация в АПК остаётся штатной.

«К сбору нового урожая на данный момент приступили аграрии 55 регионов. Темпы уборки почти вдвое опережают прошлогодние: обмолочено уже 40% площадей зерновых и зернобобовых, собрано почти 64 млн тонн. Таким образом, несмотря на крайне непростые климатические условия 2024 года, прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн тонн», — добавил вице-премьер.

Как сообщает пресс-служба правительства, для обеспечения качественного проведения сезонных полевых работ на поддержку АПК в российских регионах было направлено 94 млрд рублей. Кроме того, правительство выделило дополнительные 25 млрд рублей на льготное кредитование, 7 млрд из которых предусмотрено на зерновые интервенции, а 1 млрд будет направлен на мероприятия по поддержке льготного лизинга.

Зампред правительства также сообщил, что в рамках реализации поручения правительства продолжается комплексная межведомственная работа по укреплению материально-технической базы предприятий АПК. Так, до ноября 2024 года правительство утвердило план поставок топлива сельхозпредприятий. Также реализуются меры по обеспечению доступности минеральных удобрений.

Участники совещания также обсудили подготовку кадров для сельскохозяйственного сектора. Ожидается, что в рамках приёмной кампании 2024/2025 учебного года профильные вузы примут более 46 тыс. абитуриентов. Как подчеркнул вице-премьер, эффективное функционирование АПК и перспективы его развития напрямую зависят от подготовки квалифицированных кадров. Для подготовки правительство увеличило финансирование учебных программ до 30 млрд рублей в текущем году.

Зампред правительства также отметил важность завершения уборочной кампании в оптимальные сроки. Патрушев добавил, что для сохранения качества урожая необходимо проконтролировать готовность сушильных комплексов, элеваторов и складских помещений. Вице-премьер поручил Минсельхозу взять под контроль оперативное предоставление российскими регионами отчётности о собранном урожае.

Патрушев также обратил внимание на важность контроля обеспечения АПК семенами перед началом озимого сева во второй половине августа. В приоритете должны стоять семена отечественной селекции, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что антироссийские санкции не помешали продвигать отечественное сельскохозяйственное сырьё и продовольствие на экспорт. К 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%, экспорт — на 50%, инвестиции в основной капитал агропредприятий — на 60%, отмечал Мишустин.

В январе президент Владимир Путин заявил, что продовольственная безопасность в России полностью обеспечивается, а отрасль сельского хозяйства демонстрирует уверенные темпы развития.

Тогда же президент сообщил, что урожай зерна в России в 2023 году составит около 146 млн тонн, из которых 5–6 млн тонн собрано в регионах, вернувшихся в состав страны в 2022 году. Глава государства поблагодарил аграриев и руководителей отрасли за их труд.

5 марта на встрече с аграриями в Ставропольском крае российский лидер заявил, что Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него в 2023 года составила $43,5 млрд. Кроме того, Россия стала первой в мире по экспорту пшеницы, отметил Путин.