Москва, 5 мая, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Ожидаемая в первой декаде мая погода в России скорее характерна для начала апреля. Об этом 4 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Донат Сорокин/ТАСС

По словам синоптика, которые привел МК, на данный момент температура воздуха в стране «отстаёт от своего климатического развития больше чем на месяц».

Он уточнил, что в течение ближайших дней в центре европейской части России, а также в Поволжье, на Урале и в Приморском федеральном округе ожидается температура воздуха на 4–6 градусов ниже нормальных значений, а к середине следующей недели будет отставать от нормы на 6–8 градусов.

Как пояснил Вильфанд, это связано с перемещением на огромную часть территории России арктических воздушных масс из района Северного Ледовитого океана, с Карского моря, а также с моря Лаптевых и с Новой Земли.

«Фактически от западных границ России до почти Енисея и до Красноярского края. Центральный федеральный округ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, везде холодно», — сказал специалист.

Синоптик добавил, что в связи с этим в ближайшие дни прогнозируются заморозки как в умеренных широтах — Москве, области и расположенных рядом районах, так и гораздо южнее. К примеру, в Астраханской и Волгоградской областях ожидаются заморозки до минус 3 градусов, в Ставрополье — до минус 1 градуса, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая Вильфанд рассказал, что в Центральной России до конца первой декады мая сохранится холодная погода. По его словам, температура воздуха будет на 4–6 градусов ниже нормы, а потому в этом случае можно говорить об аномалии.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 1 мая предупредил об арктическом вторжении в Москву 2 мая. Синоптик уточнил, что из-за этого в ночь с 4 на 5 мая в столичном регионе ожидаются заморозки.