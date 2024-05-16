Москва, 16 мая, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев пострадавших от заморозков культур, сообщил Telegram-канал правительства.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки», — говорится в сообщении.

На заседании оперативного штаба министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что заморозки привели к гибели посевов на территории около 830 тыс. гектаров. В общем масштабе это около 1% от всей площади. Специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных.

Участники заседания рассмотрели ход сезонных полевых работ и ситуацию в ряде регионов, пострадавших от возвратных заморозков, а также вопросы государственной поддержки аграриев.

По словам Патрушева, сезонные полевые работы начались во всех федеральных округах. Яровыми засеяли порядка 25 млн гектаров. Как уточнил вице-премьер, это почти половина прогнозной площади.

На территории ряда субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях в мае фиксировали возвратные заморозки. В восьми российских регионах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая Министерство сельского хозяйства пообещало пересеять посевы, пострадавшие от заморозков. В ведомстве отметили, что все необходимые ресурсы для этого есть. Тогда из-за заморозков режим ЧС регионального уровня ввели в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.

Погода в первой декаде мая была скорее характерна для начала апреля. В центре европейской части России, а также в Поволжье, на Урале и в Приморском федеральном округе температура воздуха оказалась на 4–6 градусов ниже нормальных значений. Заморозки до 0…–3°С ударили в ночь с 4 на 5 мая.