Курск, 19 сентября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Российские военные закрепились в освобождённых населённых пунктах Дарьино и Николаево-Дарьино Курской области. Об этом 19 сентября сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Обстановка подконтрольная. Насколько я знаю, в тех населённых пунктах закрепились наши подразделения, всё хорошо, это наш правый фланг, от нас чуть далековато. Но то, что фиксируем от наших соседей, смежников, информация такая», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, ранее Алаудинов сообщил, что Вооружённые силы РФ взяли под полный контроль два населённых пункта в Суджанском районе — Дарьино и Николаево-Дарьино. Он подчеркнул, что российские подразделения продолжают продвижение на всех участках на курском направлении, уничтожая личный состав украинских формирований и сжигая военную технику.

11 сентября Вооружённые силы России начали контрнаступление в Курской области. На следующий день Минобороны сообщило об освобождении посёлка 10-й Октябрь и сёл Краснооктябрьское, Снагость, Обуховка, Гордеевка, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка и Внезапное.

16 сентября подразделения российской группировки войск «Север» освободили населённые пункты Борки и Успеновка.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Российские бойцы остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории. За время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли почти 15 тыс. военных.