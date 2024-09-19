ВСУ потеряли почти 15 тыс. военных с начала боёв на курском направлении
Курск, 19 сентября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли в общей сложности порядка 15 тыс. бойцов с момента начала боевых действий на курском направлении. Об этом 19 сентября сообщили в Минобороны России.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14 950 военнослужащих, 122 танка, 52 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 768 боевых бронированных машин», — заявили в ведомстве.
ВС России были уничтожены 464 автомобиля, 109 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок РСЗО, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, а также другая военная техника украинской армии.
За последние сутки подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах поселений Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. Были сорваны попытки контратак украинских формирований в направлении населённых пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными. Один украинский боец был взят в плен.
Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября бойцы Росгвардии уничтожили шесть танков, а также более десяти боевых бронемашин и свыше десяти единиц автомобильной техники украинских формирований в курском приграничье. Сапёрные подразделения Росгвардии каждый день ведут поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, а разведчики выявляют украинские диверсионные группы.
В тот же день экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ нанесли удар неуправляемыми ракетами по живой силе и технике украинских боевиков в приграничье Курской области. После этого лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 18 сентября рассказал, что российские военные освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в курском приграничье. Он добавил, что армия России продолжает уничтожать личный состав и военную технику украинских формирований.