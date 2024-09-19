Курск, 19 сентября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли в общей сложности порядка 15 тыс. бойцов с момента начала боевых действий на курском направлении. Об этом 19 сентября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14 950 военнослужащих, 122 танка, 52 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 768 боевых бронированных машин», — заявили в ведомстве.

ВС России были уничтожены 464 автомобиля, 109 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок РСЗО, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, а также другая военная техника украинской армии.

За последние сутки подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах поселений Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. Были сорваны попытки контратак украинских формирований в направлении населённых пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными. Один украинский боец был взят в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября бойцы Росгвардии уничтожили шесть танков, а также более десяти боевых бронемашин и свыше десяти единиц автомобильной техники украинских формирований в курском приграничье. Сапёрные подразделения Росгвардии каждый день ведут поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, а разведчики выявляют украинские диверсионные группы.

В тот же день экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ нанесли удар неуправляемыми ракетами по живой силе и технике украинских боевиков в приграничье Курской области. После этого лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 18 сентября рассказал, что российские военные освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в курском приграничье. Он добавил, что армия России продолжает уничтожать личный состав и военную технику украинских формирований.