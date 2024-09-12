Москва, 12 сентября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Российские войска освободили десять населённых пунктов в Курской области, сообщили 12 сентября в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

«В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождено 10 населённых пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме этого, по данным Минобороны, за последние сутки российские военные отразили две контратаки противника в районе сёл Фанасеевка и Снагость, а также сорвали попытку атаки в направлении населённого пункта Ольговка.

Потери ВСУ составили до 20 военных, боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский боец сдался в плен, уточнили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, украинские формирования вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ.

11 сентября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что российские военные освободили около десяти населённых пунктов в Курской области. По его словам, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.