Суджанский район, Курская область, 19 сентября, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России взяли под полный контроль два населённых пункта в Суджанском районе Курской области. Об этом 18 сентября заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николаево-Дарьино, зачистили его, полностью взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», — сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что подразделения ВС России продолжают продвижение на всех участках на курском направлении, уничтожая личный состав украинских формирований и сжигая военную технику.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября Вооружённые силы России начали контрнаступление в Курской области. На следующий день в Министерстве обороны России сообщили об освобождении посёлка 10-й Октябрь и сёл Краснооктябрьское, Снагость, Обуховка, Гордеевка, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка и Внезапное. 16 сентября в оборонном ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населённые пункты Борки и Успеновка.

Формирования ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские бойцы остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории РФ. По данным Минобороны от 18 сентября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 14,6 тысячи военнослужащих, 121 танк, 50 боевых машин пехоты, 92 бронетранспортёра, 758 боевых бронированных машин, 107 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок РСЗО, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, а также восемь пусковых установок ЗРК и 26 станций радиоэлектронной борьбы.