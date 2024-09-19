* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 сентября, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел РФ установило, что песни лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) противоречат национальным интересам России, следует из судебных документов.

Евгения Новоженина/РИА Новости Солист группы «Ногу свело» Максим Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

К такому выводу пришли специалисты управления по борьбе с экстремизмом МВД. Об этом говорится в тексте решения Замоскворецкого суда по иску Покровского к Минюсту РФ по поводу его статуса иноагента.

Документы опубликованы на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

«В Министерство юстиции Российской Федерации из Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ поступали материалы в отношении Покровского М. С., из которых следует, что Покровский М. С. осуществляет виды деятельности, предусмотренные статьёй 4 Федерального закона 255-ФЗ («Деятельность в области науки, культуры, искусства, противоречащая национальным интересам РФ»)», — отмечается в тексте.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст РФ внёс Покровского в реестр иноагентов в марте 2023 года. Решение ведомства было связано с тем, что музыкант открыто выступал в поддержку недружественной страны — Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.

В июле 2023 года Покровский подал иск в Замоскворецкий районный суд об оспаривании решения Министерства юстиции. В августе 2023 года стало известно, что суд не стал исключать лидера группы «Ногу свело» из перечня иноагентов.

28 августа 2024 появилась информация о том, что Покровский обжаловал в Верховном суде России отказ в исключении его из реестра иноагентов.