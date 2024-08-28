Покровский* обжаловал отказ в исключении его из реестра иноагентов
Лидер «Ногу свело» обратился в Верховный суд за отказ в снятии статуса иноагента
Москва, 28 августа, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде России отказ в исключении его из реестра иноагентов.
По информации суда, от Покровского поступила жалоба. Дату судебного заседания пока не назначили.
Как сообщало ИА Регнум, Министерство юстиции РФ включило Покровского в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. В ведомстве пояснили, что музыкант открыто выступил в поддержку Украины, а также негативно высказывался в отношении граждан России, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.
5 июля Покровский решил избавиться от статуса иноагента и подал иск в Замоскворецкий районный суд об оспаривании решения Минюста. Однако суд не стал исключать его из списка.
С начала специальной военной операции Покровский записал несколько песен и клипов с осуждением СВО. Музыкант постоянно проживает в США.