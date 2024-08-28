* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 августа, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде России отказ в исключении его из реестра иноагентов.

Иван Шилов ИА Регнум Закон об иноагентах

По информации суда, от Покровского поступила жалоба. Дату судебного заседания пока не назначили.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство юстиции РФ включило Покровского в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. В ведомстве пояснили, что музыкант открыто выступил в поддержку Украины, а также негативно высказывался в отношении граждан России, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.

5 июля Покровский решил избавиться от статуса иноагента и подал иск в Замоскворецкий районный суд об оспаривании решения Минюста. Однако суд не стал исключать его из списка.

С начала специальной военной операции Покровский записал несколько песен и клипов с осуждением СВО. Музыкант постоянно проживает в США.