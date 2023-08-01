* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 1 августа, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить музыканта, лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского* (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) из перечня иностранных агентов.

Дарья ИСАЕВА/Sport-Express/TASS Певец Максим Покровский

«В удовлетворении исковых требований Покровского отказать», — огласила решение судья, слова которой приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, Министерство юстиции России включило Покровского в реестр иноагентов 31 марта. В министерстве пояснили, что музыкант открыто выступил в поддержку Украины, а также негативно высказывался в отношении граждан России, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.

5 июля Покровский решил избавиться от статуса иноагента и подал иск в Замоскворецкий районный суд об оспаривании решения Министерства юстиции России.

С начала специальной военной операции на Украине Покровский высказывался резко против неё и записал несколько песен и клипов с её осуждением. Музыкант постоянно проживает в США.