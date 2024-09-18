Москва, 18 сентября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы России обязаны защитить людей в приграничье, подвергшихся опасности в связи с нападениями украинских формирований. Об этом 18 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными руководителями российских регионов.

Павел Колядин/ТАСС

«Святая обязанность <…> Вооруженных сил — сделать все для защиты людей», — указал российский лидер.

Глава государства напомнил органам власти в приграничных районах страны, что от них, как и от российских военных, требуется полная отдача для защиты проживающих в регионах граждан. Запросы жителей и возникающие проблемы необходимо решать оперативно и без лишнего формализма.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917004" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> О требованиях общества к региональной власти

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал о создании в армии России группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск», призванных защищать граждан и территории от нападений. Отмечалось, что между центральным аппаратом и командующими группировками войск в трёх регионах администрации наладили прямое круглосуточное взаимодействие.

2 сентября Путин подчеркнул необходимость разобраться с украинскими боевиками, прорвавшимися в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Российские бойцы не дали им прорваться вглубь региона и сейчас вытесняют противника из приграничья. По данным на 18 сентября, в ходе боевых действий украинская армия потеряла свыше 14,6 тыс. бойцов, 121 танк, 50 боевых машин пехоты и другую военную технику.