Будапешт, 18 сентября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Венгерская партия «Наша Родина» инициировала заседание парламентской комиссии по международной безопасности для проверки причастности местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане. Об этом 18 сентября заявил депутат Элед Новак, выступив перед зданием, где зарегистрирована указанная компания.

Global Look Press/Bilal Jawich/XinHua

«Мы призываем антитеррористический центр и полицию обыскать дом и объявить подозреваемых в международный розыск, чтобы как можно скорее найти ответственных, принявших участие в акте международного терроризма», — сказал он.

Новак указал на необходимость выяснить, имела ли отношение Венгрия к террористическому акту на Ближнем Востоке через фирму-прикрытие.

Представитель компании BAC Consulting Kft., которой приписали производство пейджеров, отметил, что фирма никогда не производила данные устройства, она занимается исключительно консультированием бизнеса, передало «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным минздрава республики, от детонаций погибли 12 человек, в том числе двое детей, пострадали ещё 4 тыс. человек, из которых 200 находятся в тяжёлом состоянии.

На следующий день тайваньская компания по производству пейджеров Gold Apollo заявила, что не имеет отношения к производству взорвавшихся устройств связи. Председатель правления компании Сюй Цингуан отметил, что партию устройств на фабрике в Ливане произвёл торговый партнёр компании.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что пейджеры движение «Хезболла» получило в последние дни в составе новой партии. По словам представителя «Хезболлы», группировка приобрела несколько сотен таких устройств связи.

Как сообщил источник агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных «Хезболлой» за несколько месяцев до последних событий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 сентября призвал расследовать ситуацию с массовой детонацией пейджеров, чтобы установить, кто за этим стоит. Он уточнил, что затем следует исключить подобные риски в России.