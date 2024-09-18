Тайбэй, 18 сентября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Тайваньская компания по производству пейджеров Gold Apollo не производила устройства связи, которые взорвались в Ливане. Об этом 18 сентября заявил председатель правления компании Сюй Цингуан.

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa

По его словам, которые приводит информационный портал «Чжунтянь синьвэньван», пейджеры были поставлены в Ливан компанией-дистрибьютером, которая легально использует логотип Gold Apollo.

Также он заявил, что партию устройств на фабрике в Ливане произвёл торговый партнёр компании. Цингун добавил, что у этого торгового агента есть представительство в Китайском Тайбэе (Тайване).

Председатель правления уточнил, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры находятся в продаже менее двух лет. Он отметил, что компания может инициировать международное судебное разбирательство для доказательства своей невиновности.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным министерства здравоохранения республики, погибли 11 человек, в том числе восьмилетний ребёнок, ещё около 4 тыс. пострадали. Также ранения получили посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани и ещё двое сотрудников посольства в Бейруте.

Министр информации Ливана Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль. По данным портала Axios, операцию по детонации пейджеров в Ливане согласовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, члены кабинета министров и руководители израильских спецслужб во время одного из совещаний на этой неделе.

Официальный представитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена событиями в Ливане, и напомнил о рисках эскалации на Ближнем Востоке.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что пейджеры движение «Хезболла» получило в последние дни в составе новой партии. По словам представителя «Хезболлы», группировка получила несколько сотен таких устройств связи. Он также предположил, что к нагреву и взрыву устройств могло привести вредоносное программное обеспечение.

Как сообщил источник агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных «Хезболлой» за несколько месяцев до последних событий.