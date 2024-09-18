Москва, 18 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Ситуацию с массовой детонацией пейджеров в Ливане нужно расследовать и установить, кто за этим стоит, а затем исключить подобные риски в России. Об этом 18 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa

«Для того чтобы вынести какие-то суждения, нужно сначала разобраться с этой ситуацией. Безусловно, мы считаем, что должно быть проведено доскональное расследование этого происшествия. Должны быть установлены причины и обстоятельства произошедшего, и должны быть определены те, кто стоит за этими массовыми взрывами средств связи», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что после расследования это должно стать предметом изучения для специалистов, с тем чтобы принять меры по исключению подобных рисков в России и других местах.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане произошла массовая детонация пейджеров. По данным ливанского минздрава, в результате погибли 11 человек, ещё свыше 4 тыс. жителей пострадали.

При взрыве личного пейджера также пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Кроме того, получили травмы два сотрудника иранского посольства в Бейруте.

Министр информации Ливана Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль. По его словам, первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива к произошедшему.

Американская газета The New York Times 17 сентября написала, что за операцией с массовой детонацией пейджеров в Ливане стоит Израиль. По словам источников, в устройства установили небольшое количество взрывчатого вещества рядом с батареей.

Ливанское движение «Хезболла» 18 сентября пообещало Израилю жёсткий ответ на бойню в отношении ливанского народа. В движении также назвали неизбежной для Тель-Авива расплату за диверсию.