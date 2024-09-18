Бейрут, 18 сентября, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Пейджеры, взорвавшиеся в Ливане, движение «Хезболла» получило в последние дни в составе новой партии. Об этом 17 сентября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Sdusyria.org Нашивка c эмблемой организации «Хезболла»

«Многие из повреждённых пейджеров были из новой партии, которую группировка получила в последние дни», — говорится в материале.

По словам представителя «Хезболлы», группировка получила несколько сотен упомянутых пейджеров. Он также предположил, что к нагреву и взрыву устройств могло привести вредоносное программное обеспечение.

Как сообщил источник агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 устройств, заказанных «Хезболлой» за несколько месяцев до последних событий.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в результате взрывов пейджеров в Ливане, по данным министерства здравоохранения республики, погибли 11 человек, в том числе восьмилетний ребёнок, ещё около четырёх тысяч пострадали. Также ранения получил посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани и ещё двое сотрудников посольства в Бейруте.

Министр информации Ливана Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль. По данным портала Axios, операцию по детонации пейджеров в Ливане согласовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, члены кабинета министров и руководители израильских спецслужб во время одного из совещаний на этой неделе.

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена событиями в Ливане, и напомнил о рисках эскалации на Ближнем Востоке.